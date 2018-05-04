В центре Краснодара ограничат движение автомобилей перед Днем Победы

Краснодарский край

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В Краснодаре 7 и 8 мая ограничат движение транспорта из-за подготовки к Дню Победы

Ограничения будут действовать с 22:00 7 мая до 17:00 8 мая на улице Красной от Ленина до Мира. На этом участке будут размещать выставочные площадки, посвященные Дню Победы.

Полицейские будут контролировать соблюдением водителями схемы объезда на этом участке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, на центральных улицах Краснодара 3, 4, 5, 7 и 8 мая будут ограничивать движение транспорта в связи с подготовкой парада и концерта ко Дню Победы.

День Победы Краснодар Праздники
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