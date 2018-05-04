В Таганроге транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на ж/д вокзалах

Ростовская область

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Таганрогская транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на железнодорожных вокзалах и других объектах

Проверки прошли на вокзалах Таганрог-1, Таганрог-2, Матвеев-Курган, Неклиновка и Успенская.

«Особое внимание уделялось вопросам работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, наличию и достаточности первичных средств пожаротушения. По итогам проверок в деятельности ряда объектов (Ростовского центра организации работы железнодорожных станций Северо-Кавказской дирекции управления движением, "Спортивная школа олимпийского резерва № 3", "Детский сад № 91 ОАО "РЖД" и другие) выявлены нарушения требований закона», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В отношении виновных лиц возбуждено семь дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Как писали Юга.ру, в Ростовской области прокуратура выявила 1,9 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах, закрыты более 30 ТЦ.

Пожары
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В Таганроге транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на ж/д вокзалах

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