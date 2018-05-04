На Дону бизнесмена заподозрили в преднамеренном банкротстве с ущербом в 80 млн рублей

В Новочеркасске бизнесмена подозревают в преднамеренном банкротстве, в результате которого кредиторам был причинен ущерб в 80 млн рублей

«По предварительным данным, 55-летний учредитель и директор организации, имея большую задолженность, осуществил ряд сделок по продаже производственных помещений, земельных участков и сельскохозяйственной техники по заниженной цене — на 30 млн рублей. В дальнейшем подозреваемый, как директор и ликвидатор организации, обратился в суд с заявление о банкротстве», — сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Оперативники выяснили, что рыночная стоимость проданного — около 110 млн рублей. Фигурант причинил ущерб кредиторам на 80 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 196 УК РФ — «Преднамеренное банкротство».