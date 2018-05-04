В Крыму с горы эвакуировали заболевшего младенца

В горах Симферопольского района Крыма помогли семье, у которой заболел младенец

Семья из четырех человек из Москвы находилась в туристическом походе. У десятимесячного ребенка поднялась высокая температура. Туристы находились далеко от населенного пункта, откуда можно было вызвать скорую медицинскую помощь, поэтому обратились в службу спасения.

В 1:50 к месту расположения туристов направили поисково-спасательную группу и карету скорой медицинской помощи. Специалисты доставили отдыхающих врачам для дальнейшей госпитализации ребенка в Алуштинскую городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.