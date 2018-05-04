В 2018 году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе
Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году
В пресс-релизе академии сообщили, что премию по литературе за 2018 год параллельно вручат с награждением лауреатов в 2019 году. Решение приняли из-за того, что к Академии «во всем мире ослабло доверие», сообщает RT.
Фонд Нобеля поддержал решение об отложении вручения премии.
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Как сообщали Юга.ру, Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. В 2015-м году премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, в 2016 году лауреатом стал американский поэт и музыкант Боб Дилан. В 2017 году премию по литературе получил автор японского происхождения Кадзуо Исигуро.
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