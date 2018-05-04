В 2018 году не будут вручать Нобелевскую премию по литературе

Шведская академия решила не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году

В пресс-релизе академии сообщили, что премию по литературе за 2018 год параллельно вручат с награждением лауреатов в 2019 году. Решение приняли из-за того, что к Академии «во всем мире ослабло доверие», сообщает RT. Фонд Нобеля поддержал решение об отложении вручения премии.