В Сочи девочка погибла от удара током в сельском доме культуры

Краснодарский край

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В селе Солохаул 2 мая девочка играла, забравшись в пространство между полом сельского дома культуры и поверхностью земли. Она перелезла через проходившую там трубу отопления и получила электротравму, после которой умерла.

«В ходе осмотра следователем получены данные, что на выходе горячей воды в систему отопления вмонтирован электрический циркуляционный насос, через который электрическое напряжение поступало на систему отопления», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Назначено исследование насоса, чтобы установить его неисправность. Устанавливаются ответственные за установку и эксплуатацию насоса, их действиям будет дана юридическая оценка. Расследование продолжается.

Дети Следственный комитет Сочи
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