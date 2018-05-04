В горах Сочи нашли одного из пропавших туристов

В районе горы Сахарной в Сочи нашли пропавшего туриста

В спасательный отряд утром 4 мая позвонила мать молодого человека, пропавшего 2 мая. Она рассказала, что 18-летний парень встретил туристов, находившихся недалеко от вершины, и по их телефону связался с родными.

«Туристы рассказали молодому человеку, что его ищут спасатели, и сопроводили к базовому лагерю. По сообщению старшего поисковой группы МЧС, парень находится в удовлетворительном состоянии, видимых травм и повреждений у него нет. На данный момент группа спасателей вместе с туристом начинает переход из горно-лесной местности в городскую черту», — сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Поиски второго пропавшего в районе хребта Алек продолжаются. Поисковые группы обошли каньон реки Ац, балки и ручьи.

Как сообщали Юга.ру, пропавший турист, поиски которого продолжаются, был в горах с женой. Они спускались к реке, мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Супруга его искала, но самостоятельный поиск результатов не дал. Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь, и обратилась за помощью к спасателям.