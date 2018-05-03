В Ростове тренера спортшколы подозревают в изнасиловании

Ростовская область

Распечатать

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в изнасиловании

«По версии следствия, 30 апреля подозреваемый 1969 года рождения, находясь на ул. М. Горького, применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

В этот же день подозреваемого задержали и арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 (Изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

По информации 161.ru, задержанный — тренер ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника».

Изнасилование Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове тренера спортшколы подозревают в изнасиловании
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности в южных регионах
Краснодарский край потратил более 10 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018. В 10 раз меньше Ростовской области
В Майкопе до субботы ограничат напор воды из-за прорыва на водоводе
Минфин предложил ввести налог на доходы самозанятых и ИП
В Краснодаре у двух сбытчиков нашли больше килограмма синтетических наркотиков

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале