В Ростове тренера спортшколы подозревают в изнасиловании

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в изнасиловании

«По версии следствия, 30 апреля подозреваемый 1969 года рождения, находясь на ул. М. Горького, применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

В этот же день подозреваемого задержали и арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 (Изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

По информации 161.ru, задержанный — тренер ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника».