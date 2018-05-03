За десять лет Черное море стало чище — РАН

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

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Научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Ясакова заявила об очищении Черного моря в течение десяти лет

По ее словам, ученые проводили исследования в акватории Чёрного моря, в том числе в Новороссийской бухте. Они установили, что значительно выросла численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов.

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«В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растёт и ежегодно достигает уровня цветения. Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей — один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ», — цитирует Ясакову RT.

Она отметила, что в 1980-х годах европейские страны стали поставлять меньше биогенных веществ в водоемы, поэтому море стало чище, а также воздух, который очищают водоросли.

Черное море Экология
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