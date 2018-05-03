Правительство утвердило обязательную маркировку табака, духов, плащей и постельного белья

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Правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, в марте 2019 года будет маркироваться табачная продукция, в июле — обувь, в декабре — духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, одежда, в том числе рабочая и из натуральной кожи, трикотажные блузы, включая изделия ручного вязания, пальто, плащи, штормовки и куртки, а также постельное, туалетное и кухонное белье.

Перечень был создан, чтобы снизить оборот контрафактной продукции в стране.

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По мнению гендиректора Национального фонда защиты потребителей, академика РАЕН Александра Калинина, обязательная маркировка товаров вряд ли отразится на их цене.

«Я не вижу здесь никакой большой проблемы. Права потребителей и их кошелек, думаю, не пострадают при разумном подходе», — цитирует эксперта RT.

Как сообщали Юга.ру, в начале апреля Минпромторг направил в правительство письмо со списком товаров для обязательной маркировки. В этот перечень входили бытовая химия, детское питание, консервы, рис, макароны, чай и кофе, продукты из мяса и рыбы, молочные продукты, пиво, соки и минеральная вода.

Правительство Торговля
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