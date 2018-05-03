Правительство утвердило обязательную маркировку табака, духов, плащей и постельного белья

Правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, в марте 2019 года будет маркироваться табачная продукция, в июле — обувь, в декабре — духи и туалетная вода, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, одежда, в том числе рабочая и из натуральной кожи, трикотажные блузы, включая изделия ручного вязания, пальто, плащи, штормовки и куртки, а также постельное, туалетное и кухонное белье.

Перечень был создан, чтобы снизить оборот контрафактной продукции в стране.