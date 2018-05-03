В Махачкале родились Генерал и Майор

Дагестан

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В ЗАГСе Махачкалы рассказали о необычных именах новорожденных, зарегистрированных в 2018 году

Главный специалист городского управления ЗАГС Папу Бадрутдинова сообщила, что самыми необычными именами стали Майор, Генерал, Дагестан. Популярными в 80-е и 90-е годы именами Руслан, Тимур, Марат уже называют меньше.

«Несколько родителей записали своих детей как Мурадик и Ренатик», — цитирует Бадрутдинову РИА «Дагестан».

Самыми популярными женскими именами стали Аиша, Хадижа и Фатима, мужскими — Мухаммад и Абу-Бакр. За четыре месяца в Махачкале родилось примерно одинаковое количество как мальчиков, так и девочек, а всего — 3 тыс. детей.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года Госдума РФ приняла закон, запрещающий называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

Дети
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