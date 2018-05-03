Исследование: В России разрыв в зарплатах мужчин и женщин достигает 6 тыс. рублей

Аналитики сервиса по поиску работы Jobsora.com рассказали о гендерном разрыве в заработных платах в среднем по России

По закону, в объявлениях о работе запрещено указывать требования к полу, возрасту, семейному положению, национальности и вероисповеданию соискателя. Опубликование вакансий, содержащих ограничения дискриминационного характера, наказывается штрафом от 500 до 1 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 15 тыс. рублей — для юридических лиц.

На сайте Jobsora.com работодатели могут сделать пометки «для женщин» и «для мужчин». По данным исследования, разница в прелагаемых зарплатах мужчинам и женщинам достигает 6 тыс. рублей. Средняя оплата труда по представленным на Jobsora вакансиям достигает 32 тыс. рублей, а средняя зарплата по вакансиям с пометкой «для женщин» — 26 тыс. рублей. В Москве гендерный разрыв меньше — средняя зарплата составляет 44,7 тыс. рублей, на вакансиях «для женщин» — 41,5 тыс. рублей. При этом зарплата по вакансиям, которые предлагают мужчинам, выше средней по рынку — 46,8 тыс. рублей для Москвы.

Чаще всего видеть женщин в числе своих сотрудников хотят салоны красоты, фитнес-центры, работодатели, ищущие домашний персонал, работников детских дошкольных учреждений, магазинов детских товаров, косметики, женской одежды, сферы гостеприимства. Мужчин ищут на управляющие должности, в охрану, в IT, на рабочие вакансии. В Jobsora уточнили, что женщин, получающих высшее образование в России, больше, чем мужчин.

«На Jobsora есть отдельная категория вакансий "для мам". Женщинам с маленькими детьми предлагается удаленная работа или работа с плавающим графиком, которая, как правило, вознаграждается очень скромно. После выхода из декретного отпуска на постоянную работу женщина часто отказывается от участия в крупных проектах или командировках по семейным обстоятельствам, что также приводит к уменьшению оплаты труда», — рассказали в компании.