Глава Минкомсвязи РФ допустил возможную блокировку Viber

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что мессенджер Viber могут заблокировать, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности. Полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования принадлежат ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует Никифорова ТАСС.

В марте операционный директор компании Viber Media S.a.r.I. Майкл Шмилов заявил, что команда Viber не сможет выполнить требование о предоставлении ключей безопасности.



Он пояснил, что его компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, однако передать ключи шифрования никому не может. По словам Шмилова, основные функции Viber защищены с помощью сквозного шифрования. В этом случае ключи хранятся только на устройствах клиентов.

«Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — цитирует Шмилова РБК.