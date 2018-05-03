Глава Минкомсвязи РФ допустил возможную блокировку Viber
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что мессенджер Viber могут заблокировать, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования
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Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.
«Это вопрос к Федеральной службе безопасности. Полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования принадлежат ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует Никифорова ТАСС.
В марте операционный директор компании Viber Media S.a.r.I. Майкл Шмилов заявил, что команда Viber не сможет выполнить требование о предоставлении ключей безопасности.
Он пояснил, что его компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран, однако передать ключи шифрования никому не может. По словам Шмилова, основные функции Viber защищены с помощью сквозного шифрования. В этом случае ключи хранятся только на устройствах клиентов.
«Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — цитирует Шмилова РБК.
Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, руководство которого отказалось предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно. Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается». Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.
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