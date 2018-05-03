В Адыгее стартовал межрегиональный конный переход в честь Дня Победы

Адыгея

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Общественное объединение «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Адыгеи организовало традиционный конный переход в честь победы в Великой Отечественной войне

В нем принимают участие около 100 всадников из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края. В течение пяти дней они проедут более 260 км, посетят памятники советским воинам в 15 аулах республики.

Как сообщил руководитель общественного движения Рамазан Тлемешок, стартовал конный пробег 3 мая в ауле Ассоколай, а завершится 7 мая в ауле Тахтамукай.

«Всадники, одетые в национальную одежду, проедут через Теучежский, Тахтамукайский районы и город Адыгейск с ночевками в ауле Понежукай, Адыгейске, ауле Старобжегокай и Афипсипе. На финише, в ауле Тахтамукай, пройдет конный забег дистанцией более 3 км», — сказал Рамазан Тлемешок.

Великая Отечественная война
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