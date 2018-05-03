СК: Напавший с ножом на двух полицейских на Ставрополье не планировал терактов

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту нападения на двух полицейских в Нефтекумске

Ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчина, который напал с ножом на двух полицейских, готовил теракты. Следователи заявили, что эта информация является ложной.

«Правоохранители не располагают сведениями о том, что мужчина, посягнувший на жизни полицейских, намеревался совершать террористические акты», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас следователи осмотрели место происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье мужчина с ножом напал на двух полицейских. Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен. От полученных травм он скончался в больнице.