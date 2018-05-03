В Краснодаре построят детский сад на 300 мест в микрорайоне «Губернский»

Краснодарский край

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Градостроительный совет Краснодара принял решение выдать разрешение на строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне «Губернский»

Компания «ЮгСтройИнвест Кубань» получит разрешение на возведение двухэтажного дошкольного учреждения, после этого начнется строительство. Кроме того, неподалеку появится поликлиника, площадка под которую уже зарезервирована, передает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в августе 2017 года в «Губернском» открыли детский сад, построенный компанией «ЮгСтройИнвест». Сейчас идет строительство еще одного дошкольного учреждения на 300 мест, его сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год.

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в микрорайоне «Губернский» завершили строительство школы на 1 тыс. 550 мест, возведенной за собственные средства застройщика.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что это первый и успешный опыт для города, когда новую школу, полностью построенную застройщиком, выкупят в муниципальную собственность. По этой схеме сейчас возводят новую школу на 1 тыс. 550 мест на улице Байбакова в Московском микрорайоне, ее планируют сдать в 2019 году.

Детские сады Евгений Первышов Краснодар Строительство
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