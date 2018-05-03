В Северной Осетии трое мужчин устроили поножовщину возле кафе

Северная Осетия

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Во Владикавказе трое мужчин получили ножевые ранения во время драки рядом с кафе

Это произошло около 1:00 3 мая. По предварительным данным, компания молодых людей праздновала в кафе день рождения. Между тремя мужчинами завязалась словесная перепалка, которая в дальнейшем переросла в драку. Вовремя потасовки мужчины нанесли друг другу ножевые ранения.

Администратор кафе нажал тревожную кнопку сигнализации. На место было прибыли два экипажа группы задержания вневедомственной охраны. Увидев правоохранителей, мужчины попытались выбросить ножи и скрыться с места преступления. Однако их задержали.

В результате драки трое мужчин получили многочисленные травмы. Их доставили в больницу.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что один из мужчин уже трижды привлекался к уголовной ответственности по различным статьям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Северной Осетии.

Владикавказ Драки Росгвардия
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