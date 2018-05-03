«Ростелеком» обеспечил доступ в интернет на черноморском лайнере «Князь Владимир»

«Ростелеком» наладил высокоскоростной доступ в интернет на борту круизного лайнера «Князь Владимир», который будет курсировать между Кубанью и Крымом

Лайнер будет ходить по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. Для этого проекта «Ростелеком» установил оборудование на судне и во всех четырех портах следования.

«Подключение происходит через так называемые пирсовые шкафы, которые находятся прямо на причале. Эти устройства придуманы специалистами нашей компании и изготовлены по их уникальным эскизам. Как только лайнер заходит в порт, с его борта спускают переносной оптоволоконный кабель и подключают к пирсовому шкафу», — рассказал технический директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Широков.

Такая схема подключения обеспечит пассажирам судна доступ в интернет сразу после швартовки «Князя Владимира» в каждом из портов во время дневной стоянки, не меняя настройки. Помимо доступа в интернет, экипаж судна пользуется услугами мобильной связи от «Ростелекома», передает пресс-служба компании.

«Быстрый интернет на нашем лайнере особенно востребован корпоративными клиентами, которые организовывают на нашем судне выездные конференции и деловые встречи», — отметил коммерческий директор ООО «Черноморские круизы» Максим Кондратенко.

Как сообщали Юга.ру, первый круизный рейс теплохода «Князь Владимир» в этом сезоне должен был стартовать 29 апреля, но его перенесли на 6 мая из-за неисправности.

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход, на котором 300 кают для размещения 550 пассажиров. Экипаж судна насчитывает 250 человек. Корабль оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, спа-зоной и торговой галереей.