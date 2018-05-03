Мэр Краснодара предложил создать оргкомитет по проведению общегородских массовых мероприятий

В Краснодаре планируют создать оргкомитет, который будет заниматься организацией городских мероприятий

С предложением выступил мэр города Евгений Первышов во время встречи с организаторами фестивалей и тематических пикников. «Мы заинтересованы проводить в Краснодаре как можно больше массовых мероприятий, востребованных и популярных у горожан. А в перспективе — таких, которые будут привлекать жителей со всей Кубани и других регионов России. У нас уже есть опытные организаторы, отличные идеи. Готов на постоянной основе поддерживать вас и рассчитываю на продуктивную совместную работу», — сказал Евгений Первышов.

На встрече обсудили фестиваль науки и технологий Geek Picnic, фестиваль еды и музыки «Стереопикник», легкоатлетический забег с компанией «Высшая Лига». Их организаторы — Серафима Чичева, директор агентства «ASTIPIDI» Ангелина Стипиди и генеральный директор сети магазинов «Высшая Лига» Алексей Пшеничный рассказали о планах на 2018 год. По их словам, концепции мероприятий уже сложились и отработаны, в 2018 году они станут более масштабными и разнообразными. Организаторам требуется содействие в выделении территорий под проведение фестивалей и концертных площадок, помощь в организации дежурств скорой помощи и пожарных машин. Серафима Чичева отметила, что сэкономленные на этом средства можно будет направить на увеличение активностей на мероприятиях, приглашение большего числа уникальных спикеров и гостей.

«Для координации совместной работы Евгений Первышов выступил с инициативой создать постоянно действующий оргкомитет, в который войдут участники встречи. Он возьмет на себя часть организационных моментов, будет оперативно решать вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения запланированных мероприятий», — сообщает пресс-служба городской администрации.