В Сирии разбился российский истребитель, погибли два пилота

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Над Средиземным морем утром 3 мая потерпел крушение истребитель Воздушно-космических сил России Су-30СМ, оба летчика погибли

Катастрофа произошла около 9:45. Российский истребитель рухнул над акваторией Средиземного моря при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим, передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Оба летчика до последних минут боролись за самолет, но погибли, сообщили в ведомстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали попадание птицы в двигатель самолета.

«Никакого огневого воздействия по самолету не было», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщал портал Юга.ру, 6 марта на аэродроме Хмеймим разбился российский самолет Ан-26. Погибли 39 человек, среди них — три жителя Кубани и двое военнослужащих из Ставропольского края.

Авиакатастрофы Авиация Сирия
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