В Таганроге избили водителя скорой помощи

Полиция проверит информацию о том, что в Таганроге мужчина избил водителя скорой помощи и скрылся

По информации Donday, 40-летний водитель скорой помощи ждал в машине возвращения фельдшера. К служебной машине подошел неизвестный мужчина и попросил сигарету. Водитель скорой отказал, злоумышленник набросился на него мужчину и несколько раз ударил. С травмами пострадавшего отвезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.