В Пятигорске три человека пострадали в ДТП из-за сломавшегося автомобиля

В Пятигорске 2 мая в результате столкновения автомобилей пострадали три человека

Авария случилась в районе 1-го км Северо-Западного обхода около 5:30. По предварительным данным, ВАЗ-21102 остановился на подъеме по техническим причинам. Водитель включил аварийную сигнализацию и попытался вручную убрать автомобиль с дороги. Там в машину врезался ВАЗ-21074, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Пострадали водитель ВАЗ-21074 и двое пассажиров второго автомобиля. Проводится проверка.