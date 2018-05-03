В Ростове 3 и 5 мая ограничат движение в центре из-за репетиции парада
3 и 5 мая в Ростове-на-Дону пройдут две репетиции военного парада, будут перекрыты несколько центральных улиц
По данным городского департамента автодорог, 3 и 5 мая движение транспорта ограничат по Шолохова, 20-й линии, улице Советской, на Садовой, Ворошиловском и Красноармейской. Ограничения будут действовать 3 мая с 17:30 до 00:00, 5 мая — с 6:00 до 12:00.
Площадь Театральная будет перекрыта 3 мая с 17:00 до 00:30, 5 мая — с 06:00 до 00:00.
5 мая с 06:00 до 00:00 перекроют Театральный проспект от Горького до Социалистической, улицы Горького и Ченцова от Крепостного до Каяни и Советскую.
Как сообщали Юга.ру, 13 мая изменится схема движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене».
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