В Ростове 3 и 5 мая ограничат движение в центре из-за репетиции парада

3 и 5 мая в Ростове-на-Дону пройдут две репетиции военного парада, будут перекрыты несколько центральных улиц

По данным городского департамента автодорог, 3 и 5 мая движение транспорта ограничат по Шолохова, 20-й линии, улице Советской, на Садовой, Ворошиловском и Красноармейской. Ограничения будут действовать 3 мая с 17:30 до 00:00, 5 мая — с 6:00 до 12:00.

Площадь Театральная будет перекрыта 3 мая с 17:00 до 00:30, 5 мая — с 06:00 до 00:00.

5 мая с 06:00 до 00:00 перекроют Театральный проспект от Горького до Социалистической, улицы Горького и Ченцова от Крепостного до Каяни и Советскую.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая изменится схема движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене».