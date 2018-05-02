В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий

В Черкесске 2 мая потушили пожар на складских помещениях, в которых хранились лакокрасочные изделия

Сообщение о возгорании поступило в 9:29. Спасателям сообщили, что горят склады на улице Касаева. Общий размер строения составил 4 тыс. кв. метров. Угрозы распространения на соседние здания не было.

Пламя локализовали в 13:40 на площади 450 кв. метров. В 15:15 пожар полностью потушили.

Пострадавших нет. Причину пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливают. В тушении были задействованы 73 человека и 24 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.