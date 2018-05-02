В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Во Владикавказе задержали местного жителя, который стрелял в своего знакомого

Инцидент произошел ночью 1 мая на пересечении улиц Гугкаева и Московской. Установлено, что между двумя 50-летними мужчина произошла ссора, которая стала причиной уличной потасовки. Один из них выстрелил в своего оппонента из огнестрельного оружия. Мужчина получил сквозное ранение шейного отдела позвоночника.

Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Республиканской клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Подозреваемого в стрельбе задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Северной Осетии — Алании.