В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Северная Осетия

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Во Владикавказе задержали местного жителя, который стрелял в своего знакомого

Инцидент произошел ночью 1 мая на пересечении улиц Гугкаева и Московской. Установлено, что между двумя 50-летними мужчина произошла ссора, которая стала причиной уличной потасовки. Один из них выстрелил в своего оппонента из огнестрельного оружия. Мужчина получил сквозное ранение шейного отдела позвоночника.  

Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Республиканской клинической больницы. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Подозреваемого в стрельбе задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Северной Осетии — Алании. 

Владикавказ
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