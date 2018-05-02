В Кабардино-Балкарии без вести пропала 23-летняя девушка

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии объявили в розыск Зарину Кашеву

Девушка пропала 21 марта. Она вышла из дома, расположенном на улице Эльбрусской в Нальчике, и не вернулась. Ей 23 года.

Граждан, которые знают о местонахождении Зарины Кашевой, просят обращаться по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 8 (8662) 74-07-33 или 02, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.

Полиция Пропавшие без вести
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