В Ингушетии мужчина убил своего знакомого, ударив его молотком по голове

Ингушетия

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В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя по факту убийства

ЧП произошло 30 марта около 19:00. Мужчина находился у себя дома в Малгобеке. Между ним и его 36-летним знакомым возникла ссора. Во время нее хозяин дома ударил оппонента молотком в теменную область головы. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Злоумышленника задержали. Следователи осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого, его близких родственников, а также родственников погибшего. Назначены судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.

Следственный комитет Убийство
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