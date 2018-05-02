В станице Тбилисской в День весны и труда провели парад детских колясок

В Тбилисском районе во всех сельских поселениях 1 мая прошли праздничные мероприятия

В станице Тбилисской в честь Дня весны и труда состоялось праздничное шествие рабочих коллективов. С шарами и флажками по улице Первомайской прошли коллективы предприятий, организаций, школ, детских садов, учреждений культуры, а также предприниматели, представители администрации района и сельских поселений. В шествии приняли участие глава Тбилисского района Евгений Ильин, главы сельских поселений, руководители организаций и предприятий, ветераны труда и почетные жители.

Во время первомайской демонстрации провели парад детских колясок. Его участники представили различные образы, например, кареты с принцессами и танки, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Молодежь района провела спортивный марафон. Активисты проехали по улице Первомайской на велосипедах, роликах и скейтах.

В этот день на площади районного дома культуры провели мастер-класс по изготовлению игрушек. Также работали выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, клубного объединения садоводов и огородников. Молодежь представила свою тематическую площадку. Для гостей и жителей района устроили праздничный концерт.

С приветственным словом к присутствующим обратился глава района.

«Поздравляю вас с Днем весны и труда. Не зря говорят, что труд облагораживает. Он делает нас лучше и ответственнее. Все вместе мы должны трудиться на благо района. От нас зависит, какое будущее будет у детей», — сказал Ильин.