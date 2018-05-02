В Крыму спасли утопающего у причала в море пьяного мужчину

В Феодосии 1 мая спасли 34-летнего местного жителя, который не мог самостоятельно выбраться из моря на берег

Сообщение об этом инциденте поступило в службу спасения в 18:05. На место происшествия выехали спасатели.

Прибыв к месту вызова, специалисты установили, что у причала тонет мужчина. Они бросили спасательный круг утопающему. Затем мужчину подтащили к пирсу и в воде надели спасательный жилет. После этого пострадавшего подняли на пирс, ему оказали доврачебную помощь.

По прибытию скорой помощи пострадавшего передали медикам. Установлено, что мужчина был сильно пьян. Он получил переохлаждение легкой степени. Его госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.