На Ставрополье пропал мужчина со шрамом на нижней губе

Ставропольский край

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В Ставропольском крае объявили в розыск Валентина Гапоненко, который ушел из дома вечером 1 мая и не вернулся

Мужчина живет в поселке Иноземцево. Уточняется, что у него возможна потеря памяти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Он худощавого телосложения, рост — 154 см, имеет шрам на нижней губе.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 02 или 102.

Полиция Пропавшие без вести
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