На Ставрополье пропал мужчина со шрамом на нижней губе

В Ставропольском крае объявили в розыск Валентина Гапоненко, который ушел из дома вечером 1 мая и не вернулся

Мужчина живет в поселке Иноземцево. Уточняется, что у него возможна потеря памяти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Он худощавого телосложения, рост — 154 см, имеет шрам на нижней губе.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 02 или 102.