В Сочи врачи спасли женщину на шестом месяце беременности от острого холецистита

В Сочи провели операцию на желчном пузыре 26-летней беременной местной жительнице

Женщина поступила в Краевую больницу № 4 Сочи с диагнозом острый холецистит. Это воспаление желчного пузыря, при котором выделяемые органом вещества сильно вредят человеку. Провести лечение стандартным путем было невозможно, потому что пациентка была на 24-й неделе беременности.

Врачи хирургического отделения решили провести минилапароскопию. Это наиболее современный вид операций, в которых используют инструменты диаметром 3 мм. Операция длилась 30 минут, желчный пузырь удалили.

Отмечается, что жизни и здоровью женщины и ее будущего ребенка ничего не угрожает. Болевой синдром после операции отсутствует. Через время должны уйти небольшие шрамы от лапароскопии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.