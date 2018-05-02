В Сочи врачи спасли женщину на шестом месяце беременности от острого холецистита

Краснодарский край

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В Сочи провели операцию на желчном пузыре 26-летней беременной местной жительнице

Женщина поступила в Краевую больницу № 4 Сочи с диагнозом острый холецистит. Это воспаление желчного пузыря, при котором выделяемые органом вещества сильно вредят человеку. Провести лечение стандартным путем было невозможно, потому что пациентка была на 24-й неделе беременности.

Врачи хирургического отделения решили провести минилапароскопию. Это наиболее современный вид операций, в которых используют инструменты диаметром 3 мм. Операция длилась 30 минут, желчный пузырь удалили.

Отмечается, что жизни и здоровью женщины и ее будущего ребенка ничего не угрожает. Болевой синдром после операции отсутствует. Через время должны уйти небольшие шрамы от лапароскопии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Здравоохранение Медицина Сочи
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