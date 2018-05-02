В Дагестане в ДТП погибли три человека и еще трое пострадали

В Хасавюртовском районе Дагестана автомобиль ВАЗ столкнулся с BMW

Авария произошла около села Карланюрт. В результате погибли три человека: мужчина, а также двое детей семи и четырех лет. Еще двух женщин и годовалового ребенка доставили в тяжелом состоянии в больницу Хасавюрта.

По факту ДТП проводят проверку. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие из машины ВАЗ. сообщает ТАСС.