В Дагестане в ДТП погибли три человека и еще трое пострадали
В Хасавюртовском районе Дагестана автомобиль ВАЗ столкнулся с BMW
Авария произошла около села Карланюрт. В результате погибли три человека: мужчина, а также двое детей семи и четырех лет. Еще двух женщин и годовалового ребенка доставили в тяжелом состоянии в больницу Хасавюрта.
По факту ДТП проводят проверку. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие из машины ВАЗ. сообщает ТАСС.
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