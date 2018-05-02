В Краснодаре жители заявили об угоне двух дорогих иномарок с парковки у Театральной площади

В Краснодаре жители заявили о пропаже автомобилей Jaguar и Land Rover Evoque с парковок, которые находятся рядом с Театральной площадью

Сообщение об угоне опубликовали в социальных сетях. Пользователи сообщили, что автомобиль Jaguar черного цвета был припаркован на улице Буденного, напротив Театральной площади. А белый внедорожник Land Rover Evoque стоял на парковке в соседнем квартале. «Заявление поступило в дежурную часть УМВД России по Краснодару. По данному поводу проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.