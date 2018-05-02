В Краснодаре жители заявили об угоне двух дорогих иномарок с парковки у Театральной площади
В Краснодаре жители заявили о пропаже автомобилей Jaguar и Land Rover Evoque с парковок, которые находятся рядом с Театральной площадью
Сообщение об угоне опубликовали в социальных сетях. Пользователи сообщили, что автомобиль Jaguar черного цвета был припаркован на улице Буденного, напротив Театральной площади. А белый внедорожник Land Rover Evoque стоял на парковке в соседнем квартале.
«Заявление поступило в дежурную часть УМВД России по Краснодару. По данному поводу проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что ключи от автомобилей имели сразу несколько человек.
«Сообщение о пропаже автомобилей действительно поступало в полицию. Пока делать вывод об угоне преждевременно. Сейчас устанавливается фактическое местонахождение машин. Сотрудники полиции уже выяснили, что ключи от этих автомобилей имеют несколько человек, которые в судебном порядке оспаривают свое право на владение машинами. У каждого из этих человек есть свой комплект ключей от одного и второго автомобиля. У них уже давно идут судебные тяжбы, потому что машины были в лизинге. Сейчас решается вопрос о том, кто из них будет собственником. Необходимо в этой ситуации детально разобраться. Пока признаков угона мы не видим», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.