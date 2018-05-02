В Челябинской области в ДТП во время снегопада погибла женщина из Краснодарского края
В Челябинской области 1 мая произошла авария, в которой погибла 32-летняя женщина из Краснодарского края
ДТП произошло в 11:20 на трассе Москва — Челябинск. По предварительным данным, 29-летнний водитель автомобиля Nissan Teana во время снегопада не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Вследствие этого он столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился 45-летний мужчина.
В результате аварии 32-летняя пассажирка легковушки получила травмы, от которых скончалась в больнице.
Женщина и водитель легкового автомобиля оказались жителями Кубани. Уточняется, что они ехали в гости, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
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