На Ставрополье мужчина с ножом напал на двоих полицейских

Ставропольский край

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В Нефтекумске местный житель с ножом напал на сотрудника уголовного розыска районного отдела полиции, после чего попытался скрыться

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. При задержании мужчина оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских. Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Мужчину доставили в районную больницу. Однако от полученных травм он скончался.

Полицейских госпитализировали. Для выяснения всех обстоятельств создали рабочую группу.

Полиция
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