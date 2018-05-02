На Ставрополье мужчина с ножом напал на двоих полицейских

В Нефтекумске местный житель с ножом напал на сотрудника уголовного розыска районного отдела полиции, после чего попытался скрыться

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. При задержании мужчина оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских. Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчину доставили в районную больницу. Однако от полученных травм он скончался.

Полицейских госпитализировали. Для выяснения всех обстоятельств создали рабочую группу.