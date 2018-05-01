В Краснодаре мотоциклист уворачивался от пешеходов и въехал в машину на встречке

Краснодарский край

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В Краснодаре на Ростовском шоссе мотоциклист влетел в машину на встречной полосе после того, как объехал пешеходов-нарушителей

На записи с видеорегистратора видно, как два пешехода перебегают проезжую часть в неположенном месте. Мотоциклист пытается спасти людей и в последний момент успевает объехать парня и девушку, выехав на встречную полосу. Там мотоциклист въезжает в Toyota Camry.

Мотоциклист вылетел из седла и получил ушибы, сообщает РИА «Новости».

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