Возобновились перевозки в Крым по «единому билету»
С 30 апреля возобновилены перевозки пассажиров в Крым и обратно по «единому билету»
«"Единая транспортная дирекция" с 30 апреля возобновляет перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта», — говорится в сообщении ЕДТ.
Перевозки автобусами по «единому билету» с использованием поездов будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы в семь городов полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.
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После открытия движения автомобилей по Крымскому мосту, которое планируется во второй половине мая, в из перевозок по «единому билету» исключат паромы.
Оформить «единый билет» в Крым можно при покупке железнодорожного билета в кассах любого ж/д вокзала, а также на сайте «РЖД» за 90 суток до планируемой даты поездки. Перевозки по «единому билету» в Крым и обратно продлятся до 30 сентября. Тарифы и дополнительную информацию о перевозках можно найти на сайте «Единой транспортной дирекции».
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Как писали Юга.ру, «единый билет» ввели в 2014 году, так как пробки к порту Кавказ длились до двух суток.С мая 2014 года по «единому билету» было перевезено порядка 1,5 млн человек.
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