Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму из-за неисправности

Крым

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Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» с неисправностью на борту благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя

Самолет следовал по маршруту Домодедово — Симферополь. На борту находилось 217 пассажиров.

Во время захода на посадку экипаж выявил техническую неисправность. По требованию командира самолета аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, в аэропорт прибыли городские экстренные службы. Самолету удалось сесть в штатном режиме и вырулить к месту стоянки.

Причиной технической неисправности самолета «Уральских авиалиний» стала проблема выхода закрылков — отклоняемой поверхности на задней кромке крыла, сообщает ТАСС.

Южная транспортная прокуратура по факту инцидента начала проверку.

Авиация
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