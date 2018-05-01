В Ставрополе торжественно открывают сезон фонтанов

1 мая в Ставрополе на обновленной Александровской площади пройдет праздник, посвященный открытию сезона фонтанов

«После зимнего перерыва в Ставрополе заработают 19 фонтанов, которые украшают город и являются излюбленными местами отдыха людей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздник по случаю начала сезона фонтанов пройдет на Александровской площади, где в сентябре 2017 года завершилась реконструкция и появился каскадный фонтан длиной во всю пешеходную зону. Там будет организован концерт и развлекательная программа.

«Кроме того, на большом экране жители смогут наблюдать, как одновременно взметнутся в небо струи не только водного каскада на Александровской площади, но и других фонтанов города», — отметили в мэрии.