Россияне празднуют День весны и труда

1 мая в России празднуют День весны и труда, сменивший отмечавшийся в СССР День международной солидарности трудящихся

Праздник ежегодно отмечают в 142 странах мира. Он берет свое начало с 1 мая 1886 года, когда американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование снизить рабочий день с 12 часов до 8. В декабре 1888 года съезд Американской Федерации Труда решил назначить 1 мая днем общенационального выступления за права рабочих. А в июле 1889 конгресс II Интернационала постановил ежегодно праздновать 1 мая как День международной солидарности трудящихся.

Впервые в Российской империи Первомай отпраздновали в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице — Петербурге. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. После Февральской революции в 1917 году Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой империалистическую войну!».

В этот день проходят демонстрации, народные гулянья, концерты и так далее. В Краснодаре первомайская демонстрация пройдет на улице Красной, участие в ней примут десятки тысяч горожан: представителей трудовых коллективов, профсоюзов, ветераны, студенты, школьники. Колонны двинутся от Театральной площади в 10:00 и пройдут до улицы Постовой. После шествия в городских парках пройдут праздничные мероприятия.