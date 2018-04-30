В Гулькевичском районе работник рынка избил собаку

В Гулькевичском районе полиция начала проверку сообщений о жестоком ообращении с животными

Очевидцы в соцсетях рассказали, что работник центрального рынка Гулькевичей избил собаку за то, что она на него рычала, пока он топил ее щенков. У животного вывалился глаз.

«Собаку забрали девочки и отвезли в ветклинику в Кропоткин. Страшно жить в таком мире, где люди намного хуже животных», — пишут очевидцы.