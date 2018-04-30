На Дону объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области со 2 на 3 мая объявили пожароопасность 4 и 5 классов

По данным Росгидромета, в Красносулинском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, северной половине Азовского района ожидается чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность прогнозируется 1 мая в северо-западных, центральных районах и Приазовье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

При необходимости спасатели просят обращаться по телефонам 01 или 101.





