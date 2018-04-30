На Дону объявили чрезвычайную пожароопасность

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области со 2 на 3 мая объявили пожароопасность 4 и 5 классов

По данным Росгидромета, в Красносулинском, Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, северной половине Азовского района ожидается чрезвычайная пожароопасность. Высокая пожароопасность прогнозируется 1 мая в северо-западных, центральных районах и Приазовье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

При необходимости спасатели просят обращаться по телефонам 01 или 101.



МЧС Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале