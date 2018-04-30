Краснодарские врачи прооперировали сочинца с двумя сердечно-сосудистыми патологиями

Краснодарский край

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В Первой краевой больнице в Краснодаре прошла семичасовая операция на сердце

В больницу на вертолете санавиации доставили 54-летнего жителя Сочи с разрывом стенки аорты и острым инфарктом миокарда. Врачи кардиохирургического отделения проводили операцию в течение семи часов, сделали протезирование восходящего отдела аорты и аортокоронарное шунтирование правой коронарной артерии.

«Операция прошла успешно. Важно, что врачи вернули пациента не просто к жизни, а к активной жизни. Конечно, у медиков Кубани сегодня есть все возможности для проведения подобных операций, и мы их делаем. Но первым правилом для каждого человека должна быть профилактика. Я в очередной раз призываю кубанцев не относиться к своему здоровью легкомысленно, а вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врача», — цитирует министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова пресс-служба министерства.

Здравоохранение Краснодар Сочи
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