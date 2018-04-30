Григорий Пенжоян ушел с поста главврача Краснодарской краевой клинической больницы № 2

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарской краевой клинической больнице № 2 уволился главврач

О том, что Григорий Пенжоян ушел с поста, сообщили в соцсетях. Эту информацию Юга.ру подтвердили в пресс-службе больницы и сам врач. Пенжоян уволился по собственному желанию.

На сайте Григория Пенжояна сказано, что он начал работать в больнице в 1986 году заведующим приемным отделением. С октября 2006 года он стал главным врачом МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО», а в феврале 2013 года лечебное учреждение переименовали в Краевую клиническую больницу №2» министерства здравоохранения Краснодарского края. Пенжоян — доктор медицинских наук, профессор,  заведующий кафедрой акушерства, гинекологии  и перинатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов КубГМУ.

Здравоохранение Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале