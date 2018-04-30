В Азове девятилетний мальчик умер на соревнованиях по самбо

В Азове начали доследственную проверку по факту гибели ребенка на спортивных соревнованиях

Несчастный случай произошел в селе Самарском во время соревнований, посвященных Дню борьбы в местном доме культуры. По предварительным данным, во время разминки девятилетний мальчик потерял сознание. Вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали в МБУЗ РБ Азовского района Ростовской области, где он умер. Мальчик занимался самбо на протяжении полугода, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.