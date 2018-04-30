В Краснодаре 17-летний водитель без прав устроил ДТП с шестью пострадавшими
В Краснодаре 29 апреля произошла массовая авария
ДТП случилось около 22:00 на Ростовском шоссе. По предварительным данным, 17-летний водитель Chevrolet выехал на встречку и врезался в ЗАЗ и Datsun. У юноши не было прав на управление автомобилем.
«В результате ДТП водитель Chevrolet и его пассажир 1998 года рождения, 34-летний водитель и 6-летний пассажир автомобиля ЗАЗ, 44-летний водитель Datsun и пассажир 1984 года рождения были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Полиция проводит проверку.
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