В России семьи с детьми предложили освободить от налога на недвижимость

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить семьи с детьми от налога на недвижимость

Она направила письмо с соответствующим предложением президенту Владимиру Путину.

«В целях поддержки семей с детьми и как одну из мер преодоления демографического кризиса прошу вас рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью», — цитирует послание RT.

Волынец считает, что нововведение нужно для минимизации рисков бюджета и для того, чтобы нарушители не оформляли свою недвижимость на семьи с детьми и тем самым не уклонялись от уплаты налогов.

«Мы считаем, что освобождение наших семей с детьми от уплаты налога на недвижимость, включая земельные участки, является своевременной инициативой и находится в рамках тех положительных структурных изменений в социальной политике, которые мы наблюдаем сегодня», — заявила она.