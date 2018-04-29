У двух жителей Карачаево-Черкессии нашли 988 граммов конопли

В Карачаево-Черкессии возбудили два уголовных дела в отношении жителей республики, у которых нашли наркотические вещества в крупном размере

17 апреля у ранее судимого 40-летнего жителя станицы Преградной полицейские изъяли более 200 граммов каннабиса. Подозреваемого заключили под подписку о невыезде.

24 апреля сотрудники уголовного розыска обследовали дом 53-летнего жителя Усть-Джегута, у которого также имеется судимость, и нашли во дворе полимерный пакет с четырьмя свертками, в которых было вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общей массой 788 граммов.

27 апреля в отношении подозреваемых следователи ОВД республики начали уголовное преследование по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.