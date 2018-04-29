Рейс из Краснодара в Стамбул задержали почти на 15 часов

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, который должен был отправиться из краснодарского аэропорта Пашковского в Стамбул ночью 29 апреля, задержали более чем на 12 часов

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара, изначально вылет был назначен на 3:45, однако его перенесли на 18:30.

«Самолет был задержан по решению авиакомпании. Аэропорт готов обслужить этот рейс», — прокомментировали порталу Юга.ру в международном аэропорту Краснодара, добавив, что вылета ожидают более 150 пассажиров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, что на рейсе более 150 пассажиров, задержка рейса произошла из-за невозможности заправки судна. Когда проблема была решена, завершилось рабочее время экипажа, по истечении которого полет запрещен правилами безопасности.

Представитель авиакомпании рассказал, что пассажиров обеспечили напитками, горячим обедом и предложили справиться в гостиницу.