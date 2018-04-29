Telegram перестал работать в России и Европе. Дуров объяснил причину сбоя

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Пользователи мессенджера Telegram на территории Европы могут столкнуться с проблемами при подключении из-за перегрева серверов

Об этом основатель Telegram Павел Дуров написал в своем твиттере 29 апреля.

«Серьезный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — цитирует Дурова RT.

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Основатель мессенджера объяснил, что сбои вызваны DDoS-атаками и массивным перегревом на одном из серверов. Сообщения о сбоях поступили из России, Ирана, США и Великобритании, сообщил Дуров.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, около 3:30 зафиксировал сбой в работе Telegram: у 72% пользователей возникли проблемы с подключением, у 28% — с отправкой сообщений. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Киева, Лондона, Рима и Бейрута.

Как сообщали Юга.ру, в прошлый раз крупный сбой в работе мессенджера произошел 29 марта. Тогда Павел Дуров объяснил это тем, что к серверам компании перестало подаваться электричество.

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